İran Babülmendep Boğazı’nı Kapatacak mı? 'Gerekli Hazırlıklar Tamamlandı'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan, Babülmendep Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Husiler son günlerde Babülmendep Boğazı’nın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdi ve boğazın fiilen kapatılması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı" ifadelerini kullandı.

İran-ABD arasındaki siyasi ve askeri kriz sırasında Babülmendep Boğazı’nın kapatılabileceğine yönelik iddialar gerilimi artırırken, İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'GEREKLİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'

Hezriyan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı’na yönelik son askeri hazırlıklarına değinerek, "Husiler son günlerde Babülmendep Boğazı’nın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdi ve boğazın fiilen kapatılması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı" dedi.

'GEMİLERİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR'

Uluslararası deniz trafiğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Hezriyan, düşman olmayan gemiler için iki seçenek bulunduğunu söyleyerek, "Gemiler ya Babülmendep Boğazı’nı dolaşarak yaklaşık 30 milyon dolarlık ek maliyeti göze alacak ya da Yemenli güçlere 5 milyon dolar ödeyerek güvenli geçiş izni alabilecek" ifadelerini kullandı.

'STRATEJİK HAKİMİYETİ SAĞLAMAK AMAÇLI'

Söz konusu adımın, bölgedeki transit maliyetlerin yönetilmesi ve stratejik hakimiyetin sağlanması amacıyla gündeme geldiğini vurgulayan Hezriyan, bunun aynı zamanda bölgedeki enerji ve ticaret hatları üzerindeki kontrol mesajı taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trump'tan Bir İran Açıklaması Daha: 'Ekonomileri Çöktü, Teslim Olmak Zorundalar' Trump'tan Bir İran Açıklaması Daha: 'Ekonomileri Çöktü, Teslim Olmak Zorundalar'
Körfez'de ABD'siz Denklem: Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı
Müstehcen Görüntüler Tepki Çekmişti: Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma Böcek Ailesine İlişkin Paylaşımlara Soruşturma
İBB Davasında Flaş Gelişme: Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi Savcı 9 Sanık İçin Tahliye İstedi
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltında
Körfez'de ABD'siz Denklem: Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı Hamaney'den Stratejik 'Hürmüz' İlanı
Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in Yerine Murat Güneş Seçildi Ataşehir'de Başkan Vekili Belli Oldu