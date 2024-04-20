Irak'taki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi, Babil vilayetindeki karargahlarına yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

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Irak'taki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Babil'in kuzeyinde Kalso Üssü'ndeki Haşdi Şabi karargahında bir patlama meydana geldi. İnceleme ekibi olay yerine intikal etti. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, yaralılar da söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili incelemeler tamamlandığında yeniden bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

Olayda 7 askerin yaralandığı ileri sürüldü.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda isimli milis gücün lideri Abu Ala el-Velai, bu olayın arkasında duran faillere karşı saldırı tehdidinde bulundu.

Irak hükümetinden konuya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Babil'de Şii milis gücü Haşdi Şabi karargahının hava saldırısına maruz kaldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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