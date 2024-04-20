Tarihi davanın görüldüğü mahkeme önünde kendini yaktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, New York'ta devam ediyor.

Manhattan Ceza Mahkemesi'nde görülen ve dava dolayısıyla yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı adliyenin önünde bir kişinin kendini yaktığı bildirildi.

'Tarihi' olarak nitelenen dava dolayısıyla televizyon kanallarının yayında olduğu olay yerindeki görgü tanıkları, adamın önce havaya broşür fırlattığını, daha sonra teneke kutudan çıkardığı yanıcı madde ile kendini ateşe verdiğini bildirdi.

Tanıklar, şahsın 'birkaç dakika' boyunca yandığını söyledi.

Etrafta bulunan polisler yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayati durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kendini yakan kişinin 1987 doğumlu Florida'da ikamet eden Maxwell Azzarello olarak belirlendi.

"KOMPLO TEORİSYENİ"

New York polisi, soruşturmanın ilk aşamasında Azzarello'nun görüşleri nedeniyle bu eyleme sürüklenen bir ‘komplo teorisyeni’ olduğuna inanıyor. Sosyal medya paylaşımları ve yangından hemen önce dağıttığı aşırı sağcıların atıfları olan broşürler bu sonuca dayanak oluşturuyor.

Polis, adamın kendini yakarken herhangi bir kişiyi ya da belirli bir grubu hedef almadığını da belirtti.

Yetkililer ayrıca Azzarello'nun bu hafta başında New York'a geldiğini ve ailesinin kente geldiğinden haberi olmadığını söyledi.

Öte yandan, Azzarello'nun Substack adlı paylaşım sitesinde yer alan "manifestosunda", "Benim adım Max Azzarello, Trump'ın Manhattan'daki duruşmasının yapıldığı yerde kendini ateşe veren araştırmacıyım. Bu aşırı eylemim, önemli bir konuya dikkati çekmek için yapılmış bir protestodur: Kendi yönetimimiz, apokaliptik faşist bir dünya darbesiyle bizi vurmak üzeredir" ifadelerine yer verdi.



Max Azzarello, 18 Nisan’da kendini yaktığı adliye önünde ‘Trump, Biden ile birlikte ve bize faşist darbe yapmak üzereler’ pankartı taşıyor

TRUMP HAKKINDAKİ TARİHİ DAVA

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı 'sus payı' ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, 'sus payı' ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları 'siyasi cadı avı' olarak nitelemiş ve suçlamaları 'seçimlere müdahale' olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti. Dava bu nedenle 'tarihi' olarak niteleniyor.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA