Ekvador'da enerji santrallerine yönelik saldırılar nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, enerji santrallerine yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Ekvador'da enerji santrallerine yönelik saldırılar nedeniyle OHAL ilan edildi

Enerji santralleri ve kritik altyapı tesislerinin saldırıya uğraması gerekçe gösterilerek, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın emriyle OHAL ilan edildiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı kararnamesi kapsamında, enerji santrallerine yapılan sabotajların engellenmesi için ordu ve polise geniş çaplı yetkiler verildi.

Enerji santrallerine yapılan saldırıların yanı sıra Kolombiya'nın da Ekvador'a elektrik ihracatını durdurması ülkedeki günlük elektrik kesintilerini 8 saate çıkardı.

Ekvador'da bu yıl yaşanan kuraklığın enerji krizini daha da derinleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Her gün ortalama 2 ile 5 saat arasında kesinti uygulanıyor

Ekvador'daki enerji şirketleri de başkent Kito dahil çok sayıda şehirde elektriklerin hangi saatlerde kesileceğine dair kamuoyu ile bilgi paylaşmıştı.

Enerji Bakanlığından 17 Nisan'da yapılan açıklamada, sıcaklıkların artması, su debilerinin azalması ve kuraklık gibi durumların ülkenin enerji sisteminin etkilediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Ekvador
Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı... Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı...
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
Donald Trump'ın yargılandığı davada bina önündeki bir kişi kendini ateşe verdi Mahkemenin önünde bir kişi kendini yaktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü Macron, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki