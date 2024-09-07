İngiltere’nin Başkentinde Filistin’e Destek Yürüyüşü

İngiltere’de binlerce kişi Filistin için yürüdü. Başkent Londra’da bugün düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı pankartlar taşıyan binlerce kişi Kensington Sarayı yakınlarındaki İsrail Büyükelçiliğine doğru yürüdü. “Özgür Filistin”, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atan göstericiler, “Derhal Ateşkes”, “Filistin’e Özgürlük” İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını derhal durdurması çağrısı yaptı.

Yürüyüşe destek veren Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri ise, “Filistin, egemenliğine geri dönsün”, “Gazze’de siyonist katliamını ve zulmünü durdurun”, “Siyonizme ve İsrail Devleti’ne her zaman karşıyız”, “İsrail Devleti, Yahudi halkı temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: İHA