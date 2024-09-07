İngiltere’nin Başkentinde Filistin’e Destek Yürüyüşü

İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünde “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atıldı.

Son Güncelleme:
İngiltere’nin Başkentinde Filistin’e Destek Yürüyüşü

İngiltere’de binlerce kişi Filistin için yürüdü. Başkent Londra’da bugün düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı pankartlar taşıyan binlerce kişi Kensington Sarayı yakınlarındaki İsrail Büyükelçiliğine doğru yürüdü. “Özgür Filistin”, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atan göstericiler, “Derhal Ateşkes”, “Filistin’e Özgürlük” İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını derhal durdurması çağrısı yaptı.

Yürüyüşe destek veren Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri ise, “Filistin, egemenliğine geri dönsün”, “Gazze’de siyonist katliamını ve zulmünü durdurun”, “Siyonizme ve İsrail Devleti’ne her zaman karşıyız”, “İsrail Devleti, Yahudi halkı temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail Gazze'de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar Varİsrail Gazze'de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar VarDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Londra İngiltere Filistin Gazze
Son Güncelleme:
Mutsuz ve Huzursuzlar! Doğuştan Mutsuz 4 Burç Belli Oldu Mutsuz ve Huzursuzlar! Doğuştan Mutsuz 4 Burç Belli Oldu
CIA ve MI6'ten 'Gazze' Açıklaması CIA ve MI6'ten 'Gazze' Açıklaması
Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar Kusursuz Patates Kızartması Yapmanın 3 Yolu : Şefler Böyle Hazırlıyorlar
İsrail Gazze'de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var İsrail Gazze'de Yine Okul Vurdu