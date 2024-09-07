İsrail Gazze'de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu bombaladı. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, yaralıları enkazdan çıkarmak için çalışmalar da devam ediyor.

İsrail Gazze'de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırı düzenleyen İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Özellikle Filistin'deki okul, hastane ve mülteci çadırlarını bombalayan İsrail askerleri, yine bir okula saldırdı.

Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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