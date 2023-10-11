İngiltere'deki Luton Havaalanı'nda yangın: Tüm uçuşlar durduruldu

İngiltere'nin Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu.

Son Güncelleme:
><

İngiltere'nin Luton Havaalanı'ndaki çok katlı otoparkın üçüncü katındaki bir araçta dün yerel saatle 20.47 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, hızla büyüyen alevler otoparkın diğer katlarına sıçradı. Bedfordshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Andrew Hopkinson yangına 15 itfaiye aracı, 3 hava aracı ve 100'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiğini belirtti. Otoparkta yangın sırasında bin 500'den fazla aracın bulunduğunu söyleyen Hopkinson, otoparkta kısmi çökme meydana geldiğini, bin 200 aracın hasar gördüğüne inanıldığını aktardı.

Tüm uçuşlar durduruldu

Luton Havaalanı'ndan yapılan açıklamada ise, "Önceliğimiz acil durum hizmetlerini, yolcularımızı ve personelimizin güvenliğini sağlamak. Bu nedenle tüm uçuşları 11 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'e kadar durdurma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 4 itfaiye ile 1 havaalanı personeli hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları ise sabah saatlerine kadar devam etti.
Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İngiltere
Son Güncelleme:
Canlı Blog | Savaşta beşinci gün... Filistin'den İsrail'e soykırım suçlaması Canlı Blog | Filistin'den İsrail'e soykırım suçlaması
Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama... Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama...
Ünlü yönetmen Anthony Hickox evinde ölü bulundu Ünlü yönetmen evinde ölü bulundu
Uzmanı açıkladı: İşte malulen emeklilikte akıllara takılan 6 sorunun yanıtı! İşte malulen emeklilikte akıllara takılan 6 sorunun yanıtı!
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor