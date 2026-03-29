İngiltere’de Araç Kalabalığa Daldı... 7 Yaralı

İngiltere’nin Derby kentinde bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü. Olayda en az 7 kişi yaralanırken şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, kentin Friar Gate bölgesinde cumartesi gecesi meydana geldi. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Derbyshire Police, siyah renkli Suzuki Swift marka aracı kullanan 30 yaşlarındaki bir erkeğin olaydan kısa süre sonra yakalandığını duyurdu. Şüphelinin, cinayete teşebbüs ve tehlikeli araç kullanarak ağır yaralamaya neden olma gibi suçlamalarla gözaltına alındığı belirtildi. Polis, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İngiltere
ÇOK OKUNANLAR
