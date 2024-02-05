İngiltere Kralı Charles kansere yakalandı

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konulduğu ve tedavisine başlandığı açıklandı.

İngiltere Kralı Charles kansere yakalandı

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles’ın kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada Kral Charles'ın tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceği ancak halka açık etkinliklere katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Kral’ın “tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği” ifade edildi.

Kral Charles’ın sözcüsü kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı.

Charles’a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu da duyuruldu. 75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.

Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.

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