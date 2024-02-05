ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

Kızıldeniz’deki saldırılarıyla küresel ticareti tehdit eden Yemen’deki İran destekli Husiler, bir kez daha ABD ve İngiltere tarafından hedef alındı.

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre ABD ve İngiltere'nin saldırısı Hudeyde kentindeki El-Kesib bölgesinde gerçekleşti. Saldırıyla ilgili detay paylaşılmadı.

Husilere bağlı bir başka internet sitesinde ise hava saldırılarının birkaç kez tekrarlandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise hava saldırıları Hudeyde Limanı'na bakan Ard el-Ahlam Bahçesi yakınlarındaki Husilerin kontrolündeki bir bölgede yoğunlaştı.

NE OLMUŞTU?

El-Mesira televizyon kanalı sabah saatlerinde ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde ile Sada kentlerine 15 saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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