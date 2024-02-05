Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in mevcut hükümetin istifasını kabul ettiği bildirilirken, Roman Sklyar’ın geçici olarak başbakanlık görevini yürüteceği duyuruldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 70. Maddesi uyarınca hükümetin istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş, Başbakanlık görevini yerine getirmek üzere geçici olarak Roman Sklyar’ın atanmasına karar verilmiştir” denildi.

Aynı zamanda Bakanlar Kurulu üyelerine, yeni hükümetin onaylanmasına kadar görevlerini yerine getirmeye devam etmeleri talimatı verilirken, bir önceki başbakan Alihan Smaylov Ocak 2022'de başbakan olarak atanmış ve Mart 2023'te yeniden bu göreve getirilmişti.

Başbakanlık görevini geçici olarak yürütecek olan Sklyar ise istifa eden kabinede başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.