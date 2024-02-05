Sahne arkası karıştı! Üç Grammy Ödülü kazandıktan dakikalar sonra gözaltına alındı

Rapçi Killer Mike, üç Grammy Ödülü kazandıktan sonra sahne arkasında bir fiziksel kavgaya karıştı. Ünlü rapçi, gözaltına alındı.

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Sahne arkası karıştı! Üç Grammy Ödülü kazandıktan dakikalar sonra gözaltına alındı

Run The Jewels'tan rapçi Killer Mike, üç Grammy Ödülü kazandıktan sonra sahne arkasında bir fiziksel kavgaya karıştığı için gözaltına alındı. Rapçinin siciline "hafif darp" suçlaması işlendi.

Los Angeles Polis Departmanı, 48 yaşındaki Michael Render'ın gözaltına alındığını ve salınması için işlemlerin başladığını doğruladı.

Yapılan açıklamada rapçinin bir kavgaya karıştığı ve polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi.

Hollywood Reporter tarafından paylaşılan görüntülerde Render'ın kelepçeli olarak polis tarafından ödül töreninin yapıldığı Crypto Arena'dan çıkarıldığı görülüyor.

Render, pazar gecesi yapılan törende en iyi rap albümü, en iyi rap şarkısı ve en iyi rap performansı ödüllerini aldı.

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