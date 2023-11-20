İddia: İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine isabet etti

İsrail'in attığı top mermilerinden birinin Lübnan'daki Emel Hareketi Milletvekili Kablan'ın evine isabet ettiği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
İddia: İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine isabet etti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ağır topçu atışları sırasında atılan top mermilerinden birinin (Lübnanlı milletvekilinin evine isabet ettiği' açıklandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı top mermilerinden biri Lübnan'daki Emel Hareketi Milletvekili Kablan Kablan'ın Meys el-Cebel bölgesinde bulunan evine isabet etti.

Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'de 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda şu ana kadar 1523 İsraillinin yaralandığını, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında İsrail’e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını bildirdi.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
Son Güncelleme:
Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı... Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı...
Almanya Protestan Kilisesi'nden 'cinsel istismar' istifası Almanya Protestan Kilisesi'nden 'cinsel istismar' istifası
Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz
İçli köftenin en lezzetli hali. Kilis'te meğer böyle pişiriliyormuş İçli köftenin en lezzetli hali. Kilis'te meğer böyle pişiriliyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Kalbi en temiz 3 burç belli oldu! Bir bebek kadar saf ve masumlar Kalbi en temiz 3 burç belli oldu
Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur" Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur"
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı: "Hamile kadını beter etmişler" Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı
SGK uzmanı asgari ücret ve emekli aylığı için oran verdi: İşte olası zamlı maaşlar SGK uzmanından asgari ücret ve emekli aylığı tahmini
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi: Yükseleceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi