Almanya Protestan Kilisesi'nden 'cinsel istismar' istifası

Almanya Evanjelik Kilisesi (EKD) Konseyi Başkanı Annette Kurschus, kiliseye yönelik 'cinsel istismar' suçlamalarının ve kendisinin de bu olay ve suçlamalardan haberdar olduğuna ilişkin iddiaların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, 2021 yılından bu yana Almanya EKD'ye liderlik eden Kurschus, konuya ilişkin açıklamasında, "En başında tamamen yerel ve bölgesel olan bir konu ülke çapında bir vaka haline geldi. Kiliseme zarar gelmesini engellemek için benimseyebileceğim tek bir hareket tarzı var: İstifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BUGÜNKÜ KADAR İLGİLİ, EĞİTİMLİ VE HASSAS OLSAYDIM'

Almanya'nın batısındaki Siegen kasabasındaki yerel bir gazete, kasım başında paylaştığı bir haberde, 1990'lı yıllarda, Kurschus'un vaizlik yaptığı dönemde kilisede görev yapmış eski bir kilise çalışanının erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu aktarmıştı.

Kurschus, bugün yaptığı açıklamada, ailesiyle uzun zamandır arkadaş olduğu eski çalışan ile hiçbir iş ilişkisi içinde olmadığını söyledi. Kurschus, "Keşke bugün beni telaşa düşürecek davranışsal konular karşısında daha ilgili, eğitimli ve hassas olsaydım" dedi.

Cinsel istismar vakalarına ilişkin Siegen Savcılığı'ndan yapılan açıklamada ise pek çok kişinin kilise müzisyeniyle ilgili, 1980'ler ve 90'larda yaşandığı ifade edilen cinsel istismar vakalarına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.