Husiler Daha Önce Tehdit Etmişti: ABD ve İngiltere’den Hudeyde Kentine 2 Saldırı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine 2 saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılara ilişkin ABD ve İngiltere açıklama yapmazken hasar bilgisine de yer verilmedi.

Husiler Daha Önce Tehdit Etmişti: ABD ve İngiltere’den Hudeyde Kentine 2 Saldırı

Yemen'deki Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'nin batısındaki el-Cubbane bölgesine 2 saldırı düzenlediği belirtildi. Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen medyasına göre, Hudeyde kentinin el-Cubbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma üssü bulunuyor. Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

HUSİLERDEN ABD VE İNGİLTERE’YE TEHDİT

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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Kaynak: AA

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