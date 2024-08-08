İsrail'de Gazze'deki İki Okula Bombardıman: 15 Kişi Öldü

İsrail savaş uçakları Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okulu bombaladı. Bombardıman sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti. İsrail, söz konusu okulların Hamas tarafından saklanma alanı olarak kullanıldığı iddia edildi.

İsrail'de Gazze'deki İki Okula Bombardıman: 15 Kişi Öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı iki okulu bombaladığı belirtildi. Bombardımanda aralarına çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki okulun bombalanması sonrası hastaneye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı getirildi. Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki "Abdulfettah Hamud" ve "Ez-Zehra" okullarına saldırı düzenlediğini kabul etti.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor: 40 Bine DayandıGazze'de Can Kaybı Artıyor: 40 Bine DayandıDünya

İsrail ordusu, söz konusu okulların Hamas tarafından "saklanma alanı" olarak kullanıldığını iddia etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Filistin Gazze İsrail
Myanmar'dan Kaçan Arakanlı Müslümanların Cesedi Bangladeş'te Bulundu Myanmar'dan Kaçan Arakanlı Müslümanların Cesedi Bangladeş'te Bulundu
Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
AB Kosova'ya Cezai Tedbirlerin Artırılabileceğini Söyledi AB Kosova'ya Cezai Tedbirlerin Artırılabileceğini Söyledi
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor