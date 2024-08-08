Gazze'de Can Kaybı Artıyor: 40 Bine Dayandı

İsrail ordusunun 10 aydır Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 39 bin 699'a yükseldi. Yaralı sayısı da 77 artarak 91 bin 722 oldu.

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Gazze'de Can Kaybı Artıyor: 40 Bine Dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı da gittikçe artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 307 gündür devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 699'a, yaralı sayısının da 91 bin 722'ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 22 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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