Japonya'da 7.1'lik Alarm! Tsunami Uyarısı Verildi

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara tsunami uyarısı yapıldı.

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Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen depremin ardından Koçi ve Miyazaki eyaletleri tsunami uyarısı yaptı. Açıklamada, “Saat 16.52 itibarıyla tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Devlet televizyonu NHK, güneybatı kıyılarını vurması beklenen tsunami dalgalarının bir metreyi bulabileceğini aktardı. NHK daha sonra tsunami dalgalarının batıdaki Miyazaki'ye vurduğunu duyurdu. Kyuşu bölgesinde tren seferleri durdurulurken, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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