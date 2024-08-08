İsrail Hapishanelerinde Korkunç Zulüm: Filistinlilere Cinsel İşkencenin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tam 10 aydır Gazze Şeridi'nde kırk bine yakın insanı katledip milyonlarcasını da yerinden eden İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik işkence görüntüleri ortaya çıktı. Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yapan İsrailli askerlerin kamera kayıtları paylaşıldı.

Görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

'ASKERLER KENDİLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR'

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkat çekiyor.

Kanal 12'nin haberinde "Askerler muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar" ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

BM: HESAP VERİLMELİ

Birleşmiş Milletler'den (BM), ortaya çıkan kamera kaydıyla ilgili, "takibinin yapılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması" yönünde açıklama yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalarla ilgili soruya, "İnsan hakları normları bu ölçüde ihlal edildiğinde, bunun takibinin yapılması gerektiğine inanıyoruz" sözleriyle cevap verdi.

"Biz kendimiz, Filistinli tutukluların durumuyla ilgili endişelerimize dair kendi raporlarımızı yayınladık" diyen Haq, "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgilenen insan hakları meslektaşlarımız tüm bu iddiaları takip etmeye devam edecek" diye ekledi.

Söz konusu olayla ilgili "endişeleri" olduğunu söyleyen sözcü yardımcısı, "Temel insan hakları normlarının ihlaline ilişkin tüm bu iddiaların kapsamlı bir şekilde araştırılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haq, BM İnsan Hakları Konseyi'nden birçok kişinin bölgede inceleme yapmak için gerekli vizeyi İsrail'den alamadığı hatırlatılınca, "Sadece insan hakları çalışanlarından değil, aynı zamanda insani yardım çalışanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinin insani yardım çalışanlarından da var" dedi.

ABD: SORUŞTURMAYI TAKİP EDİYORUZ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre olayla ilgili, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici" diyerek, bu konuda İsrail'e "tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiğini" söyledi.

Sözcü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde konuya ilişkin, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici. İsrail'e, tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde insani ve onurlu şekilde davranması gerektiği, mahkumların insan haklarına saygı duyması ve her türlü suistimal ve ihlalde sorumlu davranması konusunda açık ve tutarlı olduk" dedi.

İsrail ordusunun olayla ilgili başlattığı soruşturmayı takip ettiklerini ve bu konuyu İsrailli muhatapları nezdinde izleyeceklerini belirten ABD'li sözcü, herkesin hukukun üstünlüğüne uygun şekilde davranması gerektiğini belirtti.

5 ASKER GÖZALTINDA

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

Kaynak: AA