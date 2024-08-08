Rus Satranç Oyuncusu, Rakibini Cıvayla Zehirledi

Rus satranç oyuncusu Amina Abakarova, turnuva öncesinde rakip oyuncu Umayganat Osmanova'yı cıva ile zehirlemekle suçlanıyor.

Rusya Satranç Federasyonu Abakarova hakkında soruşturma açıldığını belirtirken, oyuncuya ulusal müsabakalardan geçici men cezası verildiğini ifade etti. Federasyon, yürütülen hukuki süreç tamamlandığında Abakarova'nın ömür boyu men cezası alabileceğini de ekledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, turnuva başladıktan kısa bir süre sonra Abakarova'nın rakibi Osmanova rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kamera kayıtlarını incelediklerinde Abakarova'nın rakibini zehirlemek amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü ortaya çıkardı. Abakarova, eylemini "kişisel düşmanlık sebebiyle verilmiş ani bir karar" olarak tanımlarken, satranç turnuvasıyla hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Sağlığa zarar verme suçundan açılan davada, Abakarova hakkında hapis cezası talep ediliyor.

Çok az miktarlarda bile etkili olabilen cıva, bir sinir sistemi toksini olarak biliniyor. Merkez sinir sistemini ve böbrek sistemini doğrudan etkileyerek beyin işlevinin bozulmasına neden olabiliyor.