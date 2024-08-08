İsrail 'Yüksek Alarm'da: Son 48 Saat Kaldı, Kan Stokluyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ün öldürülmesi, arkasından İran'ın başkenti Tahran'da da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle İsrail, Orta Doğu'da giderek daha fazla düşman edinmeye başladı.

Bölge ülkelerine tehditler savurmaya devam eden İsrail'de bir güvenlik kaynağı, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, “İsrail'in önümüzdeki 48 saat içinde olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarmda olduğunu” söyledi. İsrail'in ambulans servisi güçlendirilmiş bir yeraltı merkezine kan stokladığı, fabrikaların tehlikeli maddeleri dışarı taşıdığı ve belediye yetkililerinin, İran ve bölgedeki diğer aktörlerin saldırı tehdidine karşı bomba sığınaklarını ve su kaynaklarını kontrol ettiği bildirildi. İsrail Yayın Kurumu ise, rehine müzakerelerinin askıya alındığını ve henüz yeniden başlama tarihinin belirlenmediğini bildirdi.

İRAN'DAN UÇUŞ YASAĞI

Mısır kaynaklarına göre İran, tüm küresel sivil havayollarına 04:00-07:00 saatleri arasında uçuş yasağı bildirimi gönderdi. İran, "askeri tatbikatlar" nedeniyle sivil havayollarını hava sahasından uzak durmaları konusunda uyardı. Mısır ve İngiltere, pilotlarına NOTAM talimatı verdi. İngiltere, güvenlik endişeleri nedeniyle Beyrut ve Tahran üzerindeki sivil havacılık faaliyetlerini durdurdu.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu bildirimin İranlı yetkililerden alınan uçuş güvenliği risklerini azaltmaya yönelik bir bildirim olduğunu doğruladı. Açıklamada "İran hava sahası üzerinde 7 Ağustos günü Tahran saatiyle 11:30-14:30 ve 8 Ağustos günü 4:30-7:30 saatleri arasında askeri tatbikat yapılacaktır" denildi. Bakanlığın basın açıklaması, devlete bağlı Al Qahera News TV tarafından ismi açıklanmayan bir kaynağın İranlı yetkililerin "askeri tatbikatlar" nedeniyle İran hava sahasında uçmaktan kaçınılmasını söylediğini aktarmasının ardından geldi.

İran'ın olası misillemesinden duyulan endişe nedeniyle çoğu uluslararası havayolu şirketinin uçuşlarını Irak hava sahasından, Suudi hava sahasına yönlendirdiği kaydedildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster uçağının İran'ın balistik füze fırlatma rampalarının bulunduğu Irak-İran sınırının batısı üzerinde uçtuğu iddia edildi.

Kaynak: ANKA