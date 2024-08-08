Boeing Uzayda da Kaybetti: Mahsur Kalan Astronotları Rakip Şirket Kurtaracak

Son yıllarda yolcu uçaklarındaki sorunlar nedeniyle tepki toplayan ABD havacılık devi Boeing'in, uzayda sorun yaşayıp Dünya'ya inemeyen Starliner mekiğindeki iki NASA astronotunun gelecek yıla kadar dönemeyeceği açıklandı.

6 Haziran'dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'ın bir hafta sürmesi gereken deneme misyonunda çıkan teknik sorunları çözmek için yoğun çaba harcanıyor.

NASA'dan dün yapılan açıklamada, Starliner'da yaşanan sorunların başta düşünülenden daha ciddi olabileceği ve iki astronotun Boeing'in rakibi SpaceX'e ait mekikle Dünya'ya dönüşünün değerlendirildiği bildirildi.

BOEING TEPKİLERİN ODAĞINDA

İki astronotun Dünya'ya dönüşünün 2025'te gerçekleşmesi beklenirken bu durum, ABD havacılık devi Boeing'e yeni bir darbe oldu. Bir süredir yolcu uçaklarında art arda yaşanan sorunlar nedeniyle güvenliği sorgulanan ve tepkilerin hedefi olan Boeing, uzayda da itibar kaybına uğradı.

Starliner mekiğine planlanmayan giderler için fazladan 125 milyon dolar harcayan Boeing, helyum sızıntılarının mekikte sorunlara yol açtığını belirtmişti.

Şirket, mekikte iki astronotun hayatını güvenceye alacak yeterli kaynak bulunduğunu ifade etmişti.