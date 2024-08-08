Myanmar'dan Kaçan Arakanlı Müslümanların Cesedi Bangladeş'te Bulundu

Myanmar'dan kaçan 31 Arakanlı Müslüman'ın cesedi Bangladeş'te bulundu. Ölü sayısının artmasından ise endişe duyuluyor.

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Myanmar'dan Kaçan Arakanlı Müslümanların Cesedi Bangladeş'te Bulundu

Bangladeşli yetkili Muhammed Shamsud Douza, Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'nde batan ve 50'den fazla kişiyi taşıyan 2 bota ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu durumun sınır yetkililerine bildirildiğini söyleyen Douza, hafta başından beri 31 Arakanlı Müslüman'ın cansız bedenlerinin kıyıya vurduğunu ifade etti.

Douza, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Kaynak: AA

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