Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin iki kez saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesira TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği yeni saldırıya ilişkin bilgi verildi.

ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentindeki El-Cebbane bölgesine iki saldırı düzenlediği kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Husilerin söz konusu açıklamasına ilişkin ABD ve İngiltere makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail topraklarına binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, daha sonra Gazze'ye karadan harekat düzenlemişti.

İsrail saldırısının ardından, Yemen'deki Husi hareketi, Kızıldeniz üzerinden çok sayıda füze ve İHA saldırısı ile İsrail'i hedef almıştı. Füzelerin bazıları İsrail tarafından, bazıları İsrail'e destek için bölgeye gönderilen ABD savaş gemileri tarafından vurulmuştu. Husiler, İsrail bağlantılı ticari gemilere de saldırılar düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD ve İngiltere, Yemen'e 12 Ocak günü sabaha karşı ilk hava saldırısını düzenlemişti.