İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos'ta suç duyurusu

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) dolayısıyla İsviçre'nin Davos kasabasına giden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında ziyareti sırasında suç duyurularında bulunulduğu açıklandı. İsviçreli savcılar, kaç suç duyurusu ya da şikayetin ilgili mercilere iletildiği ya da bu şikayetlerde bulunan kişilerin kimliği hakkında bilgi vermedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hak ihlalleri dolayısıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı 'soykırım' davasında yargılanıyor. ICJ'nin kararını ilerleyen günlerde açıklaması beklenirken, Herzog hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. İsviçre Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suç duyuruları olağan işleyişe göre incelenecektir" ifadelerini kullandı. Savcılık, İsrail Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlık durumunu ele almak üzere İsviçre Dışişleri Bakanlığı ile de iletişime geçileceği bilgisini verdi.

HERZOG 'SOYKIRIM İDDİALARININ REDDEDİLMESİNİ' TALEP ETMİŞTİ

Reuters'ın aktardığına göre, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi ile İsrail Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Herzog, dün Davos'ta katıldığı bir panelde yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı dile getirilen 'soykırım' iddialarının uluslararası kamuoyu tarafından reddedilmesini istemişti. Herzog, Güney Afrika'nın açtığı davaya işaret ederek, İsrail'i Gazze'deki Filistinlilere soykırım yapmakla suçlayan davadan 'daha korkunç ve abes bir şey olmadığını' savunmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' saldırısının ardından İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan düzenlemeye devam ettiği saldırılarda 19 Ocak Cuma itibarıyla 24 bin 762 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısının ise 62 bin 108 olduğu açıklandı. İsrail, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısında 1200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.