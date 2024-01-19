İtalya'da, Yargıtay'dan 'faşist selamına' izin: 'Suç değil'

İtalya'da, dönemin ultra sağcı çizgideki partisi İtalyan Sosyal Hareketine (MSI) mensup üç genç militanın 7 Ocak 1978'de öldürülmesi dolayısıyla Roma'daki Acca Larentia Caddesi'nde düzenlenen bu yılki anmada 100 kadar kişinin "Roma selamı" veya "Nazi selamı" olarak da bilinen "faşist selamı" vermesine dair tartışmalar sürerken İtalyan Yargıtayı, dün bu selamlamayla ilgili diğer bir davada tartışmalara yol açan başka bir karara imza attı.

Milano'da 2016'da yine anma töreni sırasında "faşist selamı" veren 8 aşırı sağcının davasına bakan Yargıtay, "faşist selamı" verilmesinin sadece 1952 tarihli "Scelba Yasası"nda belirlenen yasaklı Faşist Partinin yeniden kurulması ya da Nazi organizasyonlarına yönelik kullanılması halinde cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Basındaki yorumlarda Yargıtayın bu kararıyla, anma törenleri ya da özel toplantılarda bu selamın yapılmasının cezai soruşturma kapsamının dışında sayılacağı ifade edildi.

"TARİHİ ZAFER"

Ülkedeki ultra aşırı sağcı neo-faşist grup Casapound, yaptığı yazılı açıklamayla, Yargıtayın bu kararını "tarihi zafer" olarak değerlendirdi.

İtalya'da son olarak 7 Ocak'ta Roma'da Acca Larentia Caddesi'ndeki anmada "faşist selamı"nın yapılması nedeniyle başlayan tartışmalarda ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, ülkedeki tüm neo-faşist grupların lağvedilmesi ve yasal düzenleme yapılması talebini yinelemişti. Schlein, Başbakan Giorgia Meloni'nin, 7 Ocak'taki son "faşist selamı" hadisesine karşı mesafe koymamasını eleştirmişti.

Siyasete atıldığı ilk yıllarda İtalya'nın faşist dönemine ilişkin sempatisini gizlemeyen, iktidara geldikten sonra "faşizm döneminin tarihte kaldığı" açıklamalarıyla partisinin bu dönemle ilişkisine mesafe koymaya çalışan iktidarın büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri ve Başbakan Meloni, bu son tartışmaya dair yorum yapmamıştı.

İtalya'da Eylül 2022'deki genel seçimleri kazanarak aynı yıl ekim ayında iktidara gelen Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI'nin köklerinin MSI'ya dayandığı ve FdI'nin logosundaki "alev" figürünün de MSI'dan geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA