Hizbullah, Sözcüsü Afifi’nin Öldürüldüğünü Duyurdu

İsrail’in Lübnan’ın başkentine düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü Afifi’nin öldürüldüğü iddia edilmişti. Hizbullah yaptığı açıklamayla ölüm iddialarını doğruladı.

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısında Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyuruldu.

Hizbullah da Muhammed Afifi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

Hizbullah, Sözcüsü Afifi’nin Öldürüldüğünü Duyurdu - Resim : 1

BAAS PARTİSİ’NİN BİNASI HEDEF ALINDI

İsrail füzesi, İsrail bombardımanından kaçan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa Mahallesi’ni vurdu. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef aldığını belirtti.

SALDIRI ESNASINDA BİNADAYMIŞ

Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afifi’nin saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.

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Kaynak: DHA-İHA

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