Hizbullah, Sözcüsü Afifi’nin Öldürüldüğünü Duyurdu
İsrail’in Lübnan’ın başkentine düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü Afifi’nin öldürüldüğü iddia edilmişti. Hizbullah yaptığı açıklamayla ölüm iddialarını doğruladı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısında Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyuruldu.
Hizbullah da Muhammed Afifi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
BAAS PARTİSİ’NİN BİNASI HEDEF ALINDI
İsrail füzesi, İsrail bombardımanından kaçan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa Mahallesi’ni vurdu. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef aldığını belirtti.
SALDIRI ESNASINDA BİNADAYMIŞ
Lübnan’daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afifi’nin saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.
Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme: