ABD’de Geleneksel Bando Yürüyüşüne Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

ABD'de Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta bando takımlarının canlı müzik yaptığı geleneksel bir geçit töreni olan ve 'Second line parade' (İkinci hat geçit töreni) olarak bilinen eğlenceye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin bir araya geldiği geçit töreni sırasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yürüyüşe 45 dakika arayla iki silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

ÜST ÜSTE İKİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

New Orleans Polis Departmanına (NOPD) göre ilk silahlı saldırı saat 15:38 sularında gerçekleşti ve polis memurları olay yerinde kurşun yarası olan sekiz kişi buldu. Yaralılar, tedavi için olay yerine yakın hastanelere kaldırıldı.

NOPD Müfettişi Anne Kirkpatrick, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, olaya bir arabanın karıştığını, 'kalabalığa ateş açıldığını' ve ilk olay yerindeki tüm yaralıların hayatta olduğunu söyledi.

İkinci saldırı ise ilk saldırıdan 45 dakika sonra meydana gelirken polis bir kişiyi olay yerinde ölü buldu, ikinci kişinin ise hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Polis, üçüncü bir kişinin de hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kirkpatrick, ikinci silahlı saldırının geçit töreni güzergahındaki bir köprüde gerçekleştiğini belirterek "O köprüde hiçbir araç bulunmadığından, silahlı saldırının kalabalığın içinde meydana geldiğini biliyoruz” diyerek saldırı hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Birgün