Yunanistan'ın Türkiye Politikalarını Eleştiren Eski Başbakan Antonis Samaras Partisinden İhraç Edildi

Yunanistan’da ülkenin eski başbakanı ve milletvekili Antonis Samaras, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Yeni Demokrasi Partisi’nden ihraç edildi.

Son Güncelleme:
Yunanistan'ın Türkiye Politikalarını Eleştiren Eski Başbakan Antonis Samaras Partisinden İhraç Edildi

Eski başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Antonis Samaras, bir gazete röportajında şu an görevde bulunan hükümeti Türkiye’ye karşı fazla yumuşak davranmakla itham etti.

YUMUŞAK DAVRANMAKLA SUÇLAYIP KOVULMASINI İSTEDİ

Samaras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e mevcut dışişleri bakanını, Türkiye’ye ılımlı yaklaştığı için kovması gerektiğini söylemişti.

Yunan hükümetinin açıklamasında, Samaras’ın hükümetin politikalarıyla çelişen açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Yunanistan'ın Türkiye Politikalarını Eleştiren Eski Başbakan Antonis Samaras Partisinden İhraç Edildi - Resim : 1

MİLLETVEKİLİ SAYISI 155’E DÜŞTÜ

Böylece hükümete bağlı milletvekillerinin sayısı, 300 koltuklu parlamentoda 155’e düştü.

Cumartesi günü Yunan gazetesi VIMA’da yayınlanan röportajında Samaras, Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’i Türkiye ile yeniden başlanan müzakerelerdeki tavrı dolayısıyla eleştirmişti.

Samaras, “hükümetin müzakerelere başlangıçtaki pozisyonundan taviz vereceğini belirterek başladığını” belirtti.

2012-2015 yılları arasında başbakanlık yapan Samaras, hükümeti son dönemdeki Türkiye politikaları yüzünden sık sık eleştiriyordu.

Yunanistan'ın Türkiye Politikalarını Eleştiren Eski Başbakan Antonis Samaras Partisinden İhraç Edildi - Resim : 2

“HÜKÜMETLE TABAN TABANA ZIT”

Dün akşam yaptığı açıklamada hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Samaras’ın sadece kendi düşüncelerini dile getirmediğini, hükümetle taban tabana zıt bir görüntü çizdiğini aktardı.

Marinakis, “Bu çalkantalı dönemde kimsenin ülkenin istikrarıyla oynamaya hakkı yok” sözleriyle Samaras’ı eleştirdi.

1999 YILINDA DA İHRAÇ EDİLDİ

Samaras ise ihraç edilmesinin Miçotakis’in “kibrinden” kaynaklandığını dile getirdi.

Samaras, 1993 yılında da Yeni Demokrasi'den ihraç edilmiş, kendi partisini kurduktan sonra 2004 yılında geri dönmüş ve 2009'da partinin lideri olmuştu

Yunanistan'da Türkiye Depremi: 'Kişisel Onurum Gereği' Diyerek İstifa EttiYunanistan'da Türkiye Depremi: 'Kişisel Onurum Gereği' Diyerek İstifa EttiDünya
Bakan Fidan Yunan Mevkidaşı ile GörüştüBakan Fidan Yunan Mevkidaşı ile GörüştüGüncel

Kaynak: BBC Türkçe

Etiketler
Yunanistan Türkiye
Son Güncelleme:
Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
Yaz Aylarında Dağlardan Toplanıyor, Kış Boyunca Şifa Dağıtıyor: O Yoksa Tarhana Yemeği de Yok Yaz Aylarında Dağlardan Toplanıyor, Kış Boyunca Şifa Dağıtıyor: O Yoksa Tarhana Yemeği de Yok
Vücuduna Bağladığı Yüzlerce Tarantulayla Yakalandı Vücuduna Bağladığı Yüzlerce Tarantulayla Yakalandı
'Hamas Merkezini Türkiye'ye Taşıyor' İddiası 'Hamas Merkezini Türkiye'ye Taşıyor' İddiası