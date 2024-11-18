Yunanistan'ın Türkiye Politikalarını Eleştiren Eski Başbakan Antonis Samaras Partisinden İhraç Edildi

Eski başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Antonis Samaras, bir gazete röportajında şu an görevde bulunan hükümeti Türkiye’ye karşı fazla yumuşak davranmakla itham etti.

YUMUŞAK DAVRANMAKLA SUÇLAYIP KOVULMASINI İSTEDİ

Samaras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e mevcut dışişleri bakanını, Türkiye’ye ılımlı yaklaştığı için kovması gerektiğini söylemişti.

Yunan hükümetinin açıklamasında, Samaras’ın hükümetin politikalarıyla çelişen açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 155’E DÜŞTÜ

Böylece hükümete bağlı milletvekillerinin sayısı, 300 koltuklu parlamentoda 155’e düştü.

Cumartesi günü Yunan gazetesi VIMA’da yayınlanan röportajında Samaras, Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’i Türkiye ile yeniden başlanan müzakerelerdeki tavrı dolayısıyla eleştirmişti.

Samaras, “hükümetin müzakerelere başlangıçtaki pozisyonundan taviz vereceğini belirterek başladığını” belirtti.

2012-2015 yılları arasında başbakanlık yapan Samaras, hükümeti son dönemdeki Türkiye politikaları yüzünden sık sık eleştiriyordu.

“HÜKÜMETLE TABAN TABANA ZIT”

Dün akşam yaptığı açıklamada hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Samaras’ın sadece kendi düşüncelerini dile getirmediğini, hükümetle taban tabana zıt bir görüntü çizdiğini aktardı.

Marinakis, “Bu çalkantalı dönemde kimsenin ülkenin istikrarıyla oynamaya hakkı yok” sözleriyle Samaras’ı eleştirdi.

1999 YILINDA DA İHRAÇ EDİLDİ

Samaras ise ihraç edilmesinin Miçotakis’in “kibrinden” kaynaklandığını dile getirdi.

Samaras, 1993 yılında da Yeni Demokrasi'den ihraç edilmiş, kendi partisini kurduktan sonra 2004 yılında geri dönmüş ve 2009'da partinin lideri olmuştu

Kaynak: BBC Türkçe