Hizbullah, İsrail'in askeri hava üssünü hedef aldı

Hizbullah Hareketi'nin son saldırısı, İsrail'in iç kesiminde bulunan Taberiye kenti yakınlarındaki askeri hava üssünü hedef aldı. Bu saldırıda kamikaze insansız hava araçları kullanıldı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Eilane Askeri Hava Üssü'nün saldırıya uğradığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, üssün batısında bulunan hedefin kamikaze İHA'larla "başarılı bir şekilde" vurulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda 297 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA