Dünya liderlerinden Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşım ile Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.

Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''

DÜNYA LİDERLERİNDEN SLOVAKYA BAŞBAKANI FİCO'ya YÖNELİK SALDIRIYA KINAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı ve bu ülkeyle dayanışma halinde olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Biden, açıklamasında, "Jill ve ben, (Başbakan Fico'nun) acil şifa bulması için dua ediyoruz, kalbimiz ailesi ve Slovakya halkı ile beraber. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Başbakan Robert Fico'ya katıldığı bir etkinlikte düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Çaputova, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

Saldırı karşısında "büyük bir şok yaşadığını" belirten Çaputova, "Bu kritik anda kendisine güç ve acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim aynı zamanda ailesi ve yakınlarıyla birlikte." ifadesini kullandı.

'HABERİ DERİN BİR ŞOKLA ÖĞRENDİM'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yazılı açıklamasında, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan alçakça saldırının haberini derin bir şokla öğrendim. Bütün düşüncelerim onunla, ailesiyle ve dost Slovak halkıyla birlikte. Ayrıca İtalyan hükümeti adına her türlü şiddeti, demokrasi ve özgürlüğün temel ilkelerine yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

'ŞOK EDİCİ VE ALÇAKÇA SALDIRI'

İrlanda Başbakanı Simon Harris, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin Avrupalı meslektaşı Robert Fico, ailesi ve Slovakya halkıyla olduğunu belirterek, "Demokrasiye yönelik şok edici ve alçakça saldırı." değerlendirmesinde bulundu.

'ŞOK OLDUK'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç haberi duyunca şok olduk. Tüm düşüncelerimiz Başbakan Fico ve ailesiyle." ifadelerini kullandı.

OLAY

Ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandı.