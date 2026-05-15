Hindistan'daki Sel Felaketi İnsanlık Dramına Dönüştü: 111 Ölü

Hindistan’da fırtına, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

EN AZ 111 KİŞİ ÖLDÜ

Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı kazalar nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti, en az 72 kişi yaralandı. Ölümlerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve çöken ev duvarlarından kaynaklandığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları araçların üzerine devrildi. Birçok bölgede mobil iletişim ağları da kesildi. Bu durum arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını aksatırken, yetkililerin hasarın boyutunu tam olarak belirlemesini zorlaştırdı. Eyalet genelinde 179 büyükbaş/küçükbaş hayvan telef oldu, 227 evde hasar bildirildi.

TAZMİNAT TALİMATI

Eyalet yetkililerinden Narendra N. Srivastava, acil durum ekiplerinin etkilenen bölgelere sevk edildiğini, özellikle kırsal alanlarda evlerin, tarım arazilerinin ve elektrik altyapısının büyük zarar gördüğünü belirtti.

Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath, bölge valilerine ve ilgili kurumlara mağdurlara yardım edilmesi talimatını verdi. Resmi açıklamada, "Başbakan Yogi, yetkililere etkilenen bölgeleri derhal ziyaret etmeleri, mağdurlara yardım sağlamaları ve tazminat ödemelerini başlatmaları yönünde talimat verdi" ifadeleri kullanıldı.

MUHALEFETTEN KAPSAMLI YARDIM ÇAĞRISI

Ana muhalefetteki Samajwadi Partisi’nin lideri Akhilesh Yadav hükümete kapsamlı yardım çağrısında bulundu. Yadav, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlerin, ağaçların ve duvarların çökmesi nedeniyle yüz binlerce insan ciddi şekilde etkilendi" dedi. Yadav ayrıca hükümetin yaralılara ücretsiz tedavi, gıda, su ve geçici barınma sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA