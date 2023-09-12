Hindistan ve Çin'de şiddetli yağış ve sel: Kayıp 70 timsah aranıyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirdi. Sellerin etkili olduğu Çin'in güneyinde ise bir çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsah için arama çalışması başlatıldı.

Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin orta ve kuzeybatı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, 10 Eylül'den bu yana devam eden gök gürültülü fırtına ve sağanak yağmurlarla bağlantılı yıldırım düşmesi, evlerin yıkılması, elektrik çarpması ve boğulma gibi nedenlerle ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yağmurların etkili olduğu bölgelerdeki birçok okulda eğitime ara verildi. Barabanki ve Rampur'da 10 Eylül'de 24 saat içinde metrekareye 320 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Yağışlar nedeniyle taşan nehirlerin eyaletteki 173 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi.

ÇİN'DE ÇİFTLİKTEN 70'TEN FAZLA TİMSAH KAÇTI

Öte yandan, Çin'in güneyinde etkili olan sellerde bir çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı bulmak için bölge yetkilileri operasyon başlattı. Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti şiddetli yağışların ve sellerin etkisi altında.

Guangdong'un Maoming kentinde bulunan bir çiftliği de sel basarken, burada bulunan 70'ten fazla timsah kaçtı. Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için operasyon başlatırken, bölge halkına da dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yerel basında yer alan videolarda, en az 69 yetişkin ve 6 yavru timsah Peng Cun köyü yakınlarında görülüyor.