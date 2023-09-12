Fas’ta deprem: Van kaybı 2 bin 901’e yükseldi

Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901’e, yaralıların sayısı 5 bin 530’a yükseldi.

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Fas’ta deprem: Van kaybı 2 bin 901’e yükseldi

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ın El-Huz bölgesinde 8 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybının 2 bin 901’e, yaralananların sayısının ise 5 bin 530’a yükseldiği bildirildi.

Ölümlerinin çocuğunun bin 643 ile El Huz’da kaydedildiği aktarıldı. İspanya, İngiltere ve Katar’dan kurtarma ekipleri Fas’taki arama-kurtarma ekiplerine katılırken, İtalya, Belçika, Fransa ve Almanya ise yardım tekliflerinin henüz onaylanmadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre depremden Marakeş ve Atlas Dağları’nda 300 binden fazla kişi etkilendi. Atlas Dağları’ndaki köylerin haritadan silindiği belirtiliyor.

Fas’ta deprem: Van kaybı 2 bin 901’e yükseldi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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