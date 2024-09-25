Hesabındaki Parayı Okuyamadı! İki Dakikada Zengin Oldu, Saniyeler İçinde Fakirleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Chris Reynolds isimli bir adam bir bankacılık uygulamasındaki hata nedeniyle 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu. Bir internet uygulaması üzerinden sattığı eski bir araba lastiğinin ücreti olan 1000 dolara ek olarak 17 haneli bir meblağ görünce şaşkınlığa uğrayan Reynolds, o dönem net serveti 67 milyar dolar olan Meksikalı iş adamı Carlos Slim'i resmen geçerek dünyanın en zengin insanı ünvanını elde etti. Ancak onun zenginliği sadece birkaç saniye sürdü.

Philadelphia Daily News'e verdiği röportajda aniden gelen zenginliği hakkında konuşan Reynolds, "İlk başta katrilyonlarca borcum olduğunu düşündüm. Oldukça büyük bir sürprizdi. Ulusal borcu ödemek, 'Phillies'i satın almak' gibi büyük planlarım vardı" dedi.