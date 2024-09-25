İsrail Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor! 51 Kişi Öldü

İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Frias Abiad İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İsrail Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor! 51 Kişi Öldü

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri saldırdığı Gazze'nin ardından, artık Lübnan'ı hedef alıyor. Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasının hemen arkasından İsrail ile Lübnan arasında karşılıklı hava saldırıları başladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Frias Abiad, 23 Eylül'den bu yana, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 50 çocuk ve 94 kadının öldüğü saldırılarda, yaralıların sayısının da 1835'e yükseldiğini ifade etmişti.

Bakan Abiad, yeni bir açıklama yaptı. İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği 223 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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