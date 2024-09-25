İsrail’in Lübnan’a Düzenlediği Saldırılarda 51 Kişi Öldü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Lübnan’a Düzenlediği Saldırılarda 51 Kişi Öldü

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları 23 Eylül’den bu yana devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 223 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü, İsrail saldırıları nedeniyle son günlerde Lübnan'da en az 90 bin 530 kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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