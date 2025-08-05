Hayvanat Bahçesinden Kan Donduran Çağrı! 'Evcil Hayvanlarınızı Bağışlayın, Yırtıcılara Yedirelim'

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Danimarka'da bulunan Aalborg hayvanat bahçesi, "evcil hayvan bağışı" hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki topladı. Duyuruda, "küçük evcil hayvan" olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de "doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı" için geçerli olduğu bildirildi.

'ONLARI NAZİKÇE UYUTUP YEM YAPACAĞIZ'

Bu sebeple insanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri belirtilen duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz" denildi. Diğer yandan açıklamada "bağışlanan hayvanların" eğitimli personel tarafından "nazikçe uyutulacağı" ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı söylenerek "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız" ifadesine yer verildi.

'ATLARINIZI DA VEREBİLİRSİNİZ'

Diğer yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği söylendi. Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

Hayvanat bahçesinin söz konusu çağrısında ülkedeki hayvan hakları topluluklarından ve hayvanseverlerden büyük tepki geldi. Hayvanat bahçelerinin değil böyle bir açıklama yapmak aslında hiç var olmaması bile gerektiği belirtilen tepkilerde, bu çağda böyle vahşice bir yöntemi benimsemenin akılalmaz olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA