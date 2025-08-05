Yemen’den İsrail’e Füze Saldırısı

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Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız devam edip bölgeye yardım girişini kısıtlayarak insani krize neden olan İsrail’e, Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

YARALANAN YOK

Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirilirken, Magen David Adom ambulans servisi, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar ya da yaralanma meydana gelmediğini açıkladı.

Kaynak: İHA