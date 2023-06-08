Hava kirliliği nedeniyle "nefes alamıyorum" diyerek gösteriyi yarıda kesti

The Guardian’da yer alan habere göre, Killing Eve dizisinin ödüllü oyuncusu Broadway’deki tek kişilik gösterisinde New York’taki hava kirliliğinden etkiledi. Sahneye çıktıktan sonra Comer, “Bu havada nefes alamıyorum” diyerek yardımla indi.

New York’taki hava kirliliği krizi nedeniyle Hamilton ve Camelton performansları da iptal edildi.

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesi turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkarılırken coronavrüsün sona ermesiyle veda edilen maske yeniden kullanılmaya başlandı. ABD’nin 5 eyaletinde de sıcak, kuru ve istikrarsız hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı.

New York’ta pek çok insan evlerine kapanırken dışarı çıkması gerekenler de maske takmaya başladı.