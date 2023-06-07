Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü.

Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidanİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. 

Bakan Fidan görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. .

İki Bakan, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı. 

Etiketler
İsveç Hakan Fidan
Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü: Gündemde AB'ye üyelik ve vize serbestisi var Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü: Gündemde AB'ye üyelik ve vize serbestisi var
Bloomberg dövizdeki artışın sebebini yazdı: Şimşek, döviz kurlarına yapılan müdahalenin yumuşatılmasını istiyor "Mehmet Şimşek, döviz kurlarına yapılan müdahalenin yumuşatılmasını istiyor"
Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor
Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler
Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!
Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler
Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?