ABD’de LGBT bireyler için ‘olağanüstü hal’ ilanı

ABD’nin en önemli LGBT hakları örgütlerinden biri olan Human Rights Campaign (HRC), bu yasama yılında ABD eyaletlerinde LGBT karşıtı olduğu düşünülen 70’ten fazla yasa tasarısının geçtiğini bildirdi. Bu sayıyla ABD genelinde LGBT karşıtı düzenlemeler, geçen yasama yılının iki katına çıkarak yeni bir rekora ulaştı.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, HRC ayrıca bu yasama yılında neredeyse tamamı Cumhuriyetçiler tarafından sunulan yaklaşık 525 yasa tasarısının gündeme geldiğini belirtti. Bu tasarıların 220’den fazlası trans bireylerin hayatlarını etkileyen konularda. HRC, bu tür yasa tasarılarının sayısının 2015’te 115 iken son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttığını kaydetti.

“Bu yasalar, LGBTQ+ karşıtı Cumhuriyetçi egemen çevrelerce körükleniyor"

Bulgularını anket sonuçları ve röportajlara dayandıran HRC, bu tasarıların sonucunda LGBT bireyler ve ailelerinin daha fazla tehdide maruz kaldığını ve bazılarının daha güvenli yerlere taşınmayı tercih ettiğini söyledi.

HRC Başkanı Kelley Robinson, Florida Valisi Ron DeSantis'in "konumunu silah olarak kullandığını" söyledi; Florida, Tennessee ve Teksas eyaletlerini LGBT bireylere karşı en hasmane eyaletler olarak sıraladı. Robinson, “Bu yasalar, LGBTQ+ karşıtı Cumhuriyetçi egemen çevrelerce körükleniyor. Alliance Defending Freedom, Heritage Foundation ve Family Policy Alliance gibi aşırılık yanlısı kurumlar tarafından koordine ve finanse ediliyor. Ailelerimizi ve hayatlarımızı kontrol altına almak konusunda ısrarcılar” dedi.

“BU BİR ALDATMACA”

Alliance Defending Freedom, HRC’nin açıklamasını “iftira” olarak değerlendirirken, kurum olarak dini özgürlüklere, ebeveyn haklarına ve yaşamın kutsallığına bağlı olduklarını bildirdi. Alliance Defending Freedom’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeremy Tedesco, “Hiçbir yanlış suçlama bizi misyonumuzdan caydıramaz” dedi. Florida Valisi DeSantis’in sözcüsü Jeremy Redfern ise HRC’nin açıklaması için “Bu bir aldatmaca” dedi.

HRC, ABD’de 20 eyaletin cinsiyet değişimi tedavilerini yasakladığını ve bu yıl 32 eyaletin benzer yasaları gündeme getirdiğini söyledi. HRC, Michigan ve Minnesota eyaletlerini ise 2022-2023 yasama yılında LGBT haklarında ilerleme gösterdikleri için övdü.