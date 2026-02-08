Hamas'tan Çarpıcı Çıkış! 'Silah Bırakma' Tartışmasına Nokta Konuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Halid Meşal, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada örgütün silah bırakmayacağını açıkladı. Meşal, işgal sürdüğü sürece direnişin meşru olduğunu vurgulayarak, "Direnişi ve silahlarını suç saymak kabul edilemez. İşgal varsa direniş vardır. Bu, halkların en doğal hakkıdır" dedi.

YABANCI YÖNETİME RET

Gazze’nin geleceğine ilişkin planlara da sert çıkan Meşal, bölgenin yabancı bir yönetim altına sokulmasına karşı olduklarını belirtti. "Filistinlileri Filistinliler yönetmelidir. Gazze, Gazze halkına ve Filistin’e aittir. Vesayet, manda ya da dış müdahale kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Meşal ayrıca Gazze’nin yeniden inşası ve insani yardımların ulaştırılması için “dengeli bir uluslararası yaklaşım” çağrısı yaptı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes sürecinin devamı için Hamas’ın silah bırakması gerektiğini savunuyor. Trump daha önce Hamas’ın bu yönde söz verdiğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA