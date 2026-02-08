Filipinler'de Tropikal Fırtına Faciası, Can Kayıplar Var

Filipinler'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, ülkede etkili olan Penha tropikal fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklandı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan yaklaşık 460 bin kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

