İran–ABD Teması Sonrası Pezeşkiyan’dan Kritik Mesaj: Stratejimiz Diyalog

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi ile ABD'nin Umman'daki müzakerelerini değerlendirdi. Pezeşkiyan, “Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü için Tahran'ın temel stratejisinin her zaman diyalog olduğunu belirten Pezeşkiyan, “Nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nda (NPT) yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA