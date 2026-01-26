Bakan Fidan, Hamas Heyetini Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü.

Bakan Fidan, Hamas Heyetini Ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyetini bugün Ankara’da kabul etti. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

BARIŞ KURULU'NA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Bakan Fidan, Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA

