Hamas’tan Ateşkes Açıklaması: 'Arabulucularla Temastayız'

Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin yüzde 70’ini kontrol altına alma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, 'İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını' ifade etti.

Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin İsrail ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

