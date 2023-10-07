Hamas, İsrail'e operasyon başlattı; Netanyahu 'saldıracağız' dedi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in güney bölgelerinde "Aksa Tufanı" başlattığını duyurdu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), Hamas’ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda en az 40 İsraillinin öldüğünü, 779 İsraillinin de yaralandığını duyurdu. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU SAVAŞ DURUMUNA GEÇTİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ordu sözcülüğünden yapılan başka bir yazılı açıklamada ise, Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

'5 BİN ROKET VE HAVAN FIRLATILDI'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

POLİS MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: ÜLKEMİZ ZOR BİR ZAMANDAN GEÇİYOR

Öteyandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanarak İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İSRAİL'DEN KARŞI OPERASYON BAŞLATILDI

İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridinde Hamas’a karşı “Demir Kılıç Operasyonu” başlattıklarını söyledi. Gazze’nin merkezinde patlama sesleri duyulurken, onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı altına alındı.

SINIR KAPILARI KAPATILDI

İsrail, Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan Kerame Sınır Kapısı ve Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattığını bildirdi.

"FİLİSTİN HALKININ KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin ile İsrail arasında bu sabah başlayan gerilim karşısında bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce, belki de binlerce rastgele roket atıldığı ve en az 22 İsraillinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

198 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hava saldırılarında Gazze'de 198 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1610 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

Yaşananlara ilişkin ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz kaya gibi sağlam. Ekibim ve ben İsrail'deki durumu yakından izliyoruz. Netanyahu ile yakın temasta olmayı sürdüreceğim" dedi.

HAMAS LİDERİNDEN ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Hamas lideri Haniye yaptığı açıklamada "Arap kardeşlerimiz dahil tüm ülkelere direnişçilerin karşısında kendisini koruyamayan bu varlığın size koruma sağlayamayacağını söylüyoruz" dedi.

Haniye, "İmzaladığınız normalleşme anlaşmaları Filistin çatışmasını çözemez" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Haniye silahlı Filistinli grupların "Gazze'de devam eden savaşı Batı Şeria ve Kudüs'e taşıma niyetlerinin olduğunu" söyledi.

BİDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden, ikinci kez yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Biden açıklamasında, "Bu terörist saldırının karşısında tamamen İsrail’in yanındayız. Bu olayı kimse meşru göstermeye çalışmasın. İstihbarat desteği de vereceğiz. Daimi temasta kalacağız. Mısır, Türkiye, BAE, Umman da bu görüşme trafiğinde olacak" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: SALDIRACAĞIZ

İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

Kaynak: Gerçek Gündem