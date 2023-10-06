Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede Hakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini Blinken’e iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (6 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirmiş, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir.

Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında sözkonusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alınmıştır."