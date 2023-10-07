İsrail Türkiye Büyükelçiliği: Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, İsrail'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak "İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

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İsrail Türkiye Büyükelçiliği: Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez

İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşanan Filistinli sivil can kayıpları nedeniyle, Hamas liderliğinde Filistin'deki silahlı gruplar, İsrail'e son yılların en kapsamlı operasyonunu başlattı. Hamas'ın 'Aksa Tufanı' adını verdiği operasyonu kapsamında sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yüzlerce roket atıldı.

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İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: YALAN HABER YAYMALARI KABUL EDİLEMEZ

İsrail Türkiye Büyükelçiliği operasyona yönelik Türkiye'den yapılan açıklamaların "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez.

Daha açık söylemek gerekirse; bugün yaşananlar, İsrail'in herhangi bir hareketi ile ilişkisi olmayan, bir cevap niteliği taşımayan, Hamas tarafından önceden planlanmış terör saldırılarıdır.

Çok uzun süredir terörle mücadele etmiş olan iki ülke olarak, İsrail ve Türkiye bu terör eylemlerine karşı omuz omuza durmalı, teröre hiçbir koşulda destek verilmemelidir."

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